Почти вся культовая обувь 2023 года наделена определенным удобством, так что вам будет комфортно в них передвигаться весь день. Кроме балеток и туфель, большую популярность получила базовая обувь – кроссовки. 32% инстаграмм-аудитории предпочитает именно их.

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Все чаще стали встречаться сабо и босоножки на низком каблуке. А свое наибольшее возвращение сделали балетки, которые были очень популярны в середине нулевых.

Классический стиль обуви играет тоже немалую роль в 2023 году, но это не только Chanel и Gucci. Имеются доступные варианты, которые также пользуются большим запросом. Adidas находится на подъеме: две пары ключевых кроссовок уже невозможно найти на полках магазинов. А обувь Birkenstocks имеет все шансы стать такой же популярной благодаря своей доступности, удобству и простоте.

Балетки The Row

Бренд The Row применяет строгий стандарт совершенства к самым простым предметам, и эластичные балетки не исключение. Впервые они были представлены в 2022 году, но интерес к ним, как и ко многим основным продуктам бренда, продолжает расти. Черный – хороший выбор, но белый и бордовый одинаково привлекательны.

Балетки Aeyde

Изящные туфли-лодочки Mary Jane от Aeyde предвещают заметный отход от массивных подошв, доминировавших в мире обувь последние несколько лет. Это не значит, что выпуклая подошва отсутствует. Скорее, теперь у вас есть более изощренные варианты для разных настроений.

Балетки Chanel

Классические балетки Chanel с закрытым носком никогда не выходили из моды, но мы стали свидетелями увеличения их присутствия в социальных сетях.

Балетки Maison Margiela Tabi

Обувь с раздвоенным носком является необыкновенно стильной и уникальной в мире моды, но, похоже, последняя версия оригинального дизайна 1980-х годов с плоской подошвой захватила всех влиятельных людей. В черном или белом цвете их теперь часто можно увидеть.

Туфли Gucci

Украшенные кристаллами босоножки Gucci с монограммой пользуются популярностью уже больше года. На самом деле одержимость ими только усугубляется.

Туфли Prada

Обувь Prada с треугольным логотипом, ультразаостренным носком и множеством необычных цветов стали фаворитами многих инфлюэнсеров.

Туфли Chanel

Классические туфли-лодочки Chanel популярны уже более 60 лет, и каждые несколько сезонов они возвращаются с дополнительным эффектом. Этой весной речь идет о версиях, украшенных кристаллами.

Кроссовки Adidas Samba

Вы пожалуй уже и сами понимаете, какое безумие происходит вокруг кроссовок Adidas Samba. Они завоевали мир моды, так что вам без них просто не обойтись в этом году.

Кроссовки New Balance

New Balance может похвастаться многими кроссовками. 550-е по-прежнему популярны, но именно 327-е набирают широкую популярность, поэтому обратите внимание именно на эту модель.

Кроссовки Onitsuka Tiger

Ретро-кроссовки Onitsuka Tiger – идеальная обувь для весенне-летнего сезона. Модниц привлекает тонкая подошва и спортивный мотив мексиканского стиля.