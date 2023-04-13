Майже все культове взуття 2023 року наділене певною зручністю, тож вам буде комфортно в них пересуватись увесь день. Окрім балеток і туфель, велику популярність здобуло базове взуття – кросівки. 32% інстаграм-аудиторії віддає перевагу саме ним.

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Все частіше почали зустрічатися сабо та босоніжки на низьких підборах. А своє найбільше повернення зробили балетки, які були дуже популярними в середині нульових.

Класичний стиль взуття грає теж чималу роль у 2023 році, але це не тільки Chanel і Gucci. Є доступні варіанти, які також користуються великим запитом. Adidas знаходиться на підйомі: дві пари ключових кросівок вже неможливо знайти на полицях магазинів. А взуття Birkenstocks має всі шанси стати таким же популярним завдяки своїй доступності, зручності та простоті.

Балетки The Row

Бренд The Row застосовує суворий стандарт досконалості до найпростіших предметів, і еластичні балетки не є винятком. Вперше вони були представлені у 2022 році, але інтерес до них, як і до багатьох основних продуктів бренду, продовжує зростати. Чорний – гарний вибір, але білий та бордовий однаково привабливі.

Балетки Aeyde

Витончені туфлі-човники Mary Jane від Aeyde віщують помітний відхід від масивних підошв, які домінували у світі взуття останні кілька років. Це не означає, що опукла підошва відсутня. Швидше, тепер у вас є витонченіші варіанти для різних настроїв.

Балетки Chanel

Класичні балетки Chanel із закритим носком ніколи не виходили з моди, але ми стали свідками збільшення їхньої присутності в соціальних мережах.

Балетки Maison Margiela Tabi

Взуття із роздвоєним носком є чимось надзвичайно стильним та унікальним у світі моди, але, схоже, остання версія оригінального дизайну 1980-х років із плоскою підошвою захопила всіх впливових людей. У чорному або білому кольорі їх тепер часто можна побачити.

Туфлі Gucci

Оздоблені кристалами босоніжки Gucci з монограмою користуються популярністю вже більше року. Насправді одержимість ними лише поглиблюється.

Туфлі Prada

Взуття Prada з трикутним логотипом, ультразагостреним носком та безліччю незвичайних кольорів стали фаворитами багатьох інфлюенсерів.

Туфлі Chanel

Класичні туфлі-човники Chanel популярні вже понад 60 років, і кожні кілька сезонів вони повертаються з додатковим ефектом. Цієї весни йдеться про версії, прикрашені кристалами.

Кросівки Adidas Samba

Ви мабуть вже й самі розумієте, яке божевілля відбувається навколо кросівок Adidas Samba. Вони завоювали світ моди, тож вам без них просто не обійтися в цьому році.

Кросівки New Balance

New Balance може похвалитися багатьма кросівками. 550-ті, як і раніше, популярні, але саме 327-і набирають широкої популярності, тож зверніть увагу саме на цю модель.

Кросівки Onitsuka Tiger

Ретро-кросівки Onitsuka Tiger – ідеальне взуття для весняно-літнього сезону. Модниць приваблює тонка підошва та спортивний мотив мексиканського стилю.