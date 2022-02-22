"Людям нужны люди": Джамала заговорила о поддержке в модном образе от бренда ELENAREVA

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками новыми фотографиями в стильном образе. Исполнительница примерила вещи от украинского дизайнера Елены Ревы.

Популярную певицу Джамалу пригласили на открытый диалог с молодежью, где присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская. Исполнительница присоединилась к открытому диалогу "Забота о ментальном здоровье".

Смотрите также Основатель бренда СULTNAKED Мэри Фуртас пожертвовала 100 тысяч гривен украинской армии

Певица общалась с приглашенными гостями и спикерами о важности ментального здоровья. На событие Джамала пришла в стильном образе.

"Людям нужны люди. Мы ежедневно говорим о сложных временах, в которых нам приходится жить. И очень важно поддерживать друг друга – маму с папой, сестру и брата, детей, друзей, коллег и особенно подростков, которые испытывают сейчас сильное давление и, к сожалению, не всегда могут поделиться своими эмоциями с нами взрослыми. Мы существуем, Украина существует! Существует жизнь и молодежь, нуждающаяся в нашей поддержке", – написала Джамала в своем сообщении в инстаграме.

Аутфит Джамалы

Украинская певица примерила на себе вещи украинского бренда ELENAREVA. Она надела черный топ на длинный рукав с глубоким вырезом в зоне декольте. К нему Джамала подобрала черные классические штаны на высокой посадке.

Образ звезды дополнили черные туфли-лодочки на каблуке. Знаменитость распустила волосы и уложила их в легкие локоны. Черный аутфит разбавили золотистые украшения – массивные серьги, кольца и кулон на шее.



Модный образ Джамалы / Фото с инстаграма певицы



Модный образ Джамалы / Фото с инстаграма певицы



Модный образ Джамалы / Фото с инстаграма певицы

Полный текст публикации Джамалы

Людям нужны люди. Мы ежедневно говорим о сложных временах, в которых нам приходится жить. И очень важно поддерживать друг друга – маму с папой, сестру и брата, детей, друзей, коллег и особенно подростков, которые испытывают сейчас сильное давление и, к сожалению, не всегда могут поделиться своими эмоциями с нами взрослыми. Мы существуем, Украина существует! Существует жизнь и молодежь, нуждающаяся в нашей поддержке

Вчера во время диалога с молодежью меня спросили о моем рецепте борьбы с провалами и ощущением дома, которое я строю уже в Киеве. И оба мои ответа были о людях рядом. Они – выслушают, когда что-то пошло не по плану, поддержат, поздравят, обнимут. Они – моя сила и вдохновение, стена и дом.

Я знаю, на меня подписаны тысячи подростков. Если вы читаете этот пост и понимаете, что вам необходимо с кем-то поговорить – обращайтесь в организацию TEENERGIZER. Там вас услышат!