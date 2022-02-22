Популярну співачку Джамалу запросили на відкритий діалог з молоддю, на якому була присутня перша леді України Олена Зеленська. Виконавиця приєдналася до відкритого діалогу "Турбота про ментальне здоров'я".

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Співачка спілкувалася із запрошеними гостями та спікерами про важливість ментального здоров’я. На подію Джамала прийшла у стильному образі.

"Людям потрібні люди. Ми щоденно говоримо про складні часи, в яких нам доводиться жити. І дуже важливо підтримувати одне одного – маму з татом, сестру і брата, дітей, друзів, колег та особливо підлітків, які відчувають зараз сильний тиск та, на жаль, не завжди можуть поділитись своїми емоціями з нами дорослими Ми існуємо, Україна існує! Існує життя і молодь, яка потребує нашої підтримки", – написала Джамала у своєму дописі в інстаграмі.

Аутфіт Джамали

Українська співачка приміряла на собі речі від українського бренду ELENAREVA. Вона одягнула чорний топ на довгий рукав з глибоким вирізом в зоні декольте. До нього Джамала підібрала чорні класичні штани на високій посадці.

Образ зірки доповнили чорні туфлі-човники на підборах. Знаменитість розпустила волосся та вклала його у легкі локони. Чорний аутфіт розбавили золотисті прикраси – масивні сережки, персні та кулон на шиї.



Модний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки

Повний текст публікації Джамали

Людям потрібні люди. Ми щоденно говоримо про складні часи, в яких нам доводиться жити. І дуже важливо підтримувати одне одного - маму з татом, сестру і брата, дітей, друзів, колег та особливо підлітків, які відчувають зараз сильний тиск та, на жаль, не завжди можуть поділитись своїми емоціями з нами дорослими Ми існуємо, Україна існує! Існує життя і молодь, яка потребує нашої підтримки



Вчора під час діалогу з молоддю мене запитали про мій рецепт боротьби з провалами та відчуття дому, яке я будую вже в Києві. І обидві мої відповіді були про людей поруч. Вони - вислухають, коли щось пішло не за планом, підтримають, привітають, обіймуть. Вони - моя сила і натхнення, стіна та дім.



Я знаю, на мене підписані тисячі підлітків. Якщо ви читаєте цей пост і розумієте, що вам необхідно з кимось поговорити - звертайтесь в організацію TEENERGIZER. Там вас почують!