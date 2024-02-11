Образ матери дракона: беременная Лилия Ребрик позировала в ярком красном костюме
Источник:Лилия Ребрик
Скоро 42-летняя телеведущая и ее муж Андрей Дикий в третий раз станут родителями. Поэтому звезда решила оставить в фотографиях на память момент, когда она в положении.
Лилия Ребрик выложила в инстаграм фотографии с новой фотосессии, на которых предстала, как она сама себя назвала, матерью дракона. В 2024 году украинская ведущая должна родить третью дочь, и по китайскому календарю она будет драконом, как и старший ребенок Лилии Диана.
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Образ телезвезды
Для съемки Ребрик выбрала ярко-красный вискозный блейзер от HOLY BASE. Это бренд оверсайз-одежды, который специализируется в основном на костюмах и рубашках. На сайте такой однобортный пиджак, как у ведущей, стоит 12 500 гривен. Чтобы собрать комплект, к блейзеру подобрали такие же большие брюки в тон. Их на портале можно найти за 7 200.
Волосы Лилия собрала в пучок с локонами, а завершила образ ярким макияжем с красной помадой. На одной из фотографий также виднеются туфли-лодочки в тон.
Добавляю красного, чтобы хоть немного раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще и очень любит красное! Так что и я – в тренде: притягиваю удачу, которая сейчас так нужна нам всем! P.S. Кстати, раз в 12 лет мы рождаем себе девушек-дракончиков. Поэтому ловите образ матери дракона в красном,
– подписала фото звезда.
Беременность Ребрик
- В начале октября телеведущая сообщила, что она в третий раз в положении. Знаменитость уже воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину.
- Недавно она призналась, что планирует рожать дочь в Украине. Ребенок должен появиться на свет в марте. Семья живет в 50 километрах от Киева – на загородной даче, которую они купили несколько лет назад.
- После новости о беременности большинство поклонников порадовались за супругов, однако были и те, кто их раскритиковал. Мол, пара хочет родить еще одного ребенка, чтобы муж "откосил от армии", или чтобы уехать за границу. Ребрик ответила на упреки.