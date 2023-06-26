Какие вещи обязательно должны быть в летнем гардеробе: модная подборка

Вдохновение для своих стильных образов мы привыкли искать в инстаграм-блогерках. Они часто освещают свои образы и показывают последние новинки. На примере их аутфитов мы выбрали несколько вещей, которые должны быть в вашем гардеробе летом.

Каждую вещь человек интерпретирует по-своему, поэтому в подборке подобраны вещи, актуальные независимо от трендов и вкусовых предпочтений, пишет 24 Канал.

Читайте также 5 идей пляжных образов, которые пригодятся вам летом: эффектные аутфиты

Солнцезащитные очки

Трудно представить себе летний гардероб без очков. Выбирайте на лето изделия в стиле нулевых, с белой или цветной оправой, коричневыми или узкими линзами, которые часто носит Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

Белые джинсы

Такие джинсы лучше всего подходят для летнего времени. Создавайте монохромные образы с белым верхом или ахроматический аутфит с сочетанием черного цвета. К актуальным моделям относятся джинсы mom, мешковатые и с небольшими разрезами.

Рубашка

Летом рубашка помогает завершать образы с топами, майками и футболками. Делайте ставку на белоснежные изделия или на голубые однотонные рубашки или в мелкую полоску.

Вьетнамки

Как и в прошлом году, вьетнамки летом являются самой популярной обувью. Они достаточно комфортные, удобно и легко сочетаются с любым образом – от шорт и юбок до платьев и брючных костюмов.

Объемная сумка

Летом часто мы целый день проводим вне дома, поэтому нам однозначно понадобится вместительная сумка, в которую сможем положить все, что нам необходимо – от ноутбука на работу до купальника для пляжного отдыха.