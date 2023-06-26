Если вы совершаете покупки на лето, то не забывайте о пляжных образах, требующих также внимания.

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Рубашка + платок

В первую очередь, у вас обязательно должен быть купальник. Какой именно – решать вам. Делайте ставку на классику – купальник в базовых цветах – черном и белом, купальник монокини, раздельный купальник с вырезами и интересными принтами.

Когда-то на пляже девушки любили использовать парео, впрочем, сейчас спрос на эту вещь значительно упал, поэтому модницы все чаще стали использовать классическую белую рубашку размера оверсайз, которую накидывают сверху под купальник.

Не стоит забывать и о палящем солнце на пляже, поэтому стильный платок станет не только прекрасной защитой от солнца, но и служит хорошим акцентом в вашем образе.



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Сетка

Наверное, вы уже успели заметить, как много в этом сезоне платьев и юбок из сетки. Такая одежда идеально подходит для пляжного отдыха. Сочетайте прозрачные изделия со сланцами, вьетнамками или босоножками.



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Кроше

Также в этом году вернулся тренд на вещи, выполненные в технике кроше. Это топы, брюки, юбки разных длин и платья. Для пляжного отдыха этот наряд подходит идеально.



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Рубашка + шляпа

Интересные и совершенные образы получаются благодаря шляпам, которые хорошо сочетаются с расслабленными пляжными аутфитами на основе льняных шорт с рубашкой, топов или купальников.



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Платок в качестве топа

Если хотите разнообразить свой аутфит, то одевайте вместо топа платок, сочетая с широкими брюками или джинсами на высокой посадке.



Пляжные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova