Кожну річ людина інтерпретує по-своєму, тому у добірці підібрані речі, які є актуальними незалежно від трендів та смакових вподобань, пише 24 Канал.

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Сонцезахисні окуляри

Важко уявити собі літній гардероб без сонцезахисних окулярів. Обирайте на літо вироби у стилі нульових, з білою чи кольоровою оправою, коричневими лінзами чи вузькі, які часто носить Кендалл Дженнер і Белла Хадід.

Білі джинси

Такі джинси найкраще пасують для літньої пори. Створюйте монохромні образи з білим верхом, або ж ахроматичний аутфіт з поєднанням чорного кольору. До актуальних моделей належать джинси mom, мішкуваті та з невеличкими розрізами.

Сорочка

Влітку сорочка допомагає довершувати образи з топами, майками і футболками. Робіть ставку на білосніжні вироби або ж на блакитні однотонні сорочки чи в дрібну смужку.

В’єтнамки

Як і минулого року, в’єтнамки влітку є найпопулярнішим взуттям. Воно досить комфортне, зручне та легко поєднується з будь-яким образом – від шортів та спідниць до суконь і штанних костюмів.

Об’ємна сумка

Влітку часто ми цілий день проводимо поза межами дому, тож нам однозначно знадобиться містка сумка, в яку зможемо покласти все, що нам необхідно – від ноутбука на роботу до купальника для пляжного відпочинку.