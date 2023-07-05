5 летних вещей, которые никогда не выйдут из моды

Летом важно иметь в своем гардеробе самый популярный наряд, который будет составлять основу наших образов. Каждой девушке следует знать, какая одежда всегда остается актуальной в летнее время и что не выйдет никогда из моды.

Летняя капсула довольно вариантна, поскольку один элемент гардероба может служить для многих образов.

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Несмотря на то, что мода меняется, есть несколько базовых вещей, которые с приходом лета становятся популярными и не сдают свои позиции с каждым годом. Эти вещи будут составлять ваш ежедневный базовый гардероб.

Белые брюки

Белый цвет брюк идеально подходит для летнего сезона. А еще это один из основных элементов гардероба в эстетике Old Money, так что такие палаццо вам обязательно понадобятся этим летом.

Рубашка оверсайз

Такая рубашка не только стильна, но и довольно универсальна. Вы можете ее одевать как самостоятельную единицу, а можете ею довершать майки, футболки и топы или одевать ее поверх платьев.

Костюмные шорты

В этом сезоне самые популярные шорты в классическом исполнении. Они хорошо сочетаются с трендовыми балетками, вьетнамками, сандалиями и ретро-кроссовками.

Соломенная сумка

Сумки, которые ассоциируются у нас с пляжной эстетикой, не имеют срока годности. Они уже давно перекочевали в городской гардероб, а инфлюэнсеры удачно их совмещают со своими аутфитами.

Льняное платье

Платье из льна – универсальный базовый предмет женского гардероба, без которого невозможно представить себе жаркий день. Бренды представили немало лаконичных и минималистических платьев с вырезами и интересными деталями, так что каждае из вас найдет что-то для себя.