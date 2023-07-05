Літня капсула доволі варіантивна, оскільки один елемент гардероба може слугувати для багатьох образів.

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Попри те, що мода змінюється, є кілька базових речей, які з приходом літа стають популярними та не здають своїх позицій з кожним роком. Ці речі складатимуть ваш базовий щоденний гардероб.

Білі штани

Білосніжний колір штанів ідеально підходить для літнього сезону. А ще це один із основних елементів гардероба в естетиці Old Money, тож такі палаццо вам обов’язково знадобляться цього літа.

Сорочка оверсайз

Така сорочка є не лише стильною, але й досить універсальною. Ви можете її одягати як самостійну одиницю, а можете нею довершувати майки, футболки й топи, чи одягати її поверх суконь.

Костюмні шорти

Цього сезону найпопулярніші шорти у класичному виконанні. Вони гарно поєднуються з трендовими балетками, в’єтнамками, сандалями та ретро-кросівками.

Солом’яна сумка

Сумки, які асоціюються у нас з пляжною естетикою не мають терміну придатності. Вони вже давно перекочували до міського гардероба, а інфлюенсери вдало їх поєднують зі своїми аутфітами.

Лляна сукня

Сукня з льону – універсальний базовий предмет жіночого гардероба, без якої неможливо уявити собі спекотний день. Бренди представили чимало лаконічних і мінімалістичних суконь з вирізами та цікавими деталями, тож кожна з вас знайде щось для себе.