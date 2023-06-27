Летом больше обращайте внимание на такие ткани, как лен и хлопок, пишет 24 Канал. Они хорошо пропускают воздух и позволяют сохранять прохладу. Легкие ткани освежат образ и подарят вам свободу.

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Черно-белый ансамбль

Сочетание белого и черного – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Для офисного образа примерьте черную футболку с белой юбкой или филу футболку с черной юбкой. Держите аутфит в двух оттенках и всегда будете иметь сдержанный, классический и безупречный образ.

Голубая рубашка + шорты

Пример стильного образа в офисе мы нашли в недавнем выходе Кендалл Дженнер. Она славится классическим сочетанием форм, цветов и фактур. Модель выбрала для себя классическую голубую рубашку, которую соединила с молочными шортами и сумкой того же оттенка.

Кардиган + штаны

Такой базовый аутфит идеально подойдет для офисного дресс-кода. Надевайте свободные штаны и совмещайте их с босоножками на каблуке. Вместо кардигана можете одеть рубашку или классическую футболку в нейтральном оттенке.

Жилетка + шорты

Любые формулы с жилеткой этим летом смотрятся просто идеально. Поэтому рекомендуем вам воспользоваться модным аутфитом от Эмили Синдлев и приобрести на лето костюм с жилеткой и шортами. Сочетание этих двух элементов гардероба создает идеальный баланс строгости и расслабленности.

White total look

Такой образ будет идеально подходить деловым леди, которые в летнюю жару ездят в офис. Белый цвет не притягивает к себе солнце и прекрасно впишется в рабочую эстетику элегантного наряда. Инфлюэнсерша дополняет белые штаны поясом. Попытайтесь не упускать вниманием эту деталь, поскольку пояс делает образ гораздо более интересным и завершенным.