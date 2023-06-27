Влітку більше звертайте увагу на такі тканини як льон і бавовна, пише 24 Канал. Вони добре пропускають повітря та дають змогу зберігати прохолоду. Легкі тканини освіжать образ та подарують вам свободу.

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Чорно-білий ансамбль

Поєднання білого та чорного – вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Для офісного образу приміряйте чорну футболку з білою спідницею або філу футболку з чорною спідницею. Тримайте аутфіт в двох відтінках і завжди будете мати стриманий, класичний та бездоганний образ.

Блакитна сорочка + шорти

Приклад стильного образу в офіс ми знайшли в нещодавньому виході Кендалл Дженнер. Вона славиться класичним поєднанням форм, кольорів та фактур. Модель обрала для себе класичну блакитну сорочку, яку поєднала з молочними шортами та сумкою того ж відтінку.

Кардиган + штани

Такий базовий аутфіт ідеально підійде для офісного дрес-коду. Одягайте вільні штани та поєднуйте їх з босоніжками на підборах. Замість кардигану можете одягнути сорочку чи класичну футболку в нейтральному відтінку.

Жилетка + шорти

Будь-які формули з жилеткою цього літа виглядають просто бездоганно. Саме тому рекомендуємо вам скористатися модним аутфітом від Емілі Сіндлев та придбати на літо костюм з жилеткою і шортами. Поєднання цих двох елементів гардероба створює ідеальний баланс суворості та розслабленості.

White total look

Такий образ ідеально пасуватиме діловим леді, які у літню спеку їздять у офіс. Білий колір не притягує до себе сонце, тож чудово впишеться у робочу естетику елегантного вбрання. Інфлюенсерка доповнює білі штани поясом. Спробуйте не пропускати увагою цю деталь, оскільки пояс робить образ набагато цікавішим та завершенішим.