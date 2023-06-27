У літній сезон модниці поповнюють свої гардероби трендовим та цікавим вбранням на теплу пору року, та поміж цим дизайнер Андре Тан вирішив нагадати, який одяг не вийде з моди та буде актуальним незалежно від тенденцій.

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Модні тренди швидко з'являються на подіумах і так само швидко зникають з них, але існують речі, які залишаються актуальними в будь-який час. Дизайнер зазначає, що база гардеробу — це дуже важливо. Тому в вашому гардеробі обов'язково повинні бути речі, які стануть основою стильного образу, і не вийдуть з моди. Пам’ятайте про це, коли збиратимете нові образи.

Класичний жакет

"Класичний жакет давно вийшов за межі ділового стилю і став улюбленим елементом гардеробу багатьох. Його можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію або просто прогулянку. З жакетом образ завжди виглядає стильним, навіть якщо ви вдягнете його зі звичайними джинсами та футболкою", – зазначив Андре Тан.



Андре Тан розповів про речі, які не вийдуть з моди / Фото з Instagram

Тільник

Тільники стали модними в минулому столітті за ініціативою самої Коко Шанель і залишаються актуальними до сьогодні. З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, кежуал, ділові. Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тому його можна носити в будь-яку погоду і створювати ще більше цікавих образів.



Андре Тан розповів про речі, які не вийдуть з моди / Фото з Instagram

Сорочка

"Сорочка – безаперечно найуніверсальніша річ в гардеробі. Сорочку можна носити не тільки як самостійну річ, але й як верхній шар, а під неї можна надягати футболку, водолазку або навіть сукню. З нею можна створити безліч стильних образів на будь-яку подію!", – додав дизайнер.



Андре Тан розповів про речі, які не вийдуть з моди / Фото з Instagram

Маленька чорна сукня

Тут мова йде про класику, а класика – завжди виграшний варіант. Маленька чорна сукня повинна мати своє місце в гардеробі кожної! Ця річ ніколи не вийде з моди.



Андре Тан розповів про речі, які не вийдуть з моди / Фото з Instagram

Прямі джинси

"Можна довго розмовляти про неоднозначність скінні та повернення джинсів кльош, але жоден ультрамодний фасон не замінить правильних прямих джинсів. Вони виглядають дорого і бездоганно вписуються в будь-який образ", – розповів Андре Тан.



Андре Тан розповів про речі, які не вийдуть з моди / Фото з Instagram