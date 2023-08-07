Британки любят чувствовать себя в одежде комфортно, пишет 24 Канал. Они обожают классические вещи и удачно совмещают их с трендовыми элементами гардероба.

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Изысканные британки для сдержанного стиля выбирают наряды, которые входят в летнюю капсулу и не выходят из тенденций. Таким образом они получают удачный аутфит, который по стилю может посоревноваться с иконами моды – француженками.

Жительница Лондона Лив Блэквелл очень любит моду и постоянно примеряет на себе новые аутфиты. Блондинка решила поделиться интересными образами со своими поклонниками, поэтому показала, что одевают летом британки.

Юбка макси+кардиган

В Лондоне часто дождь, так что жителям следует всегда думать об образе, в котором будет удобно не только в солнечную погоду, но и дождь. К шелковой макси юбки черного цвета Лив добавила короткий молочный кардиган и трендовые винтажные кроссовки Adidas Samba.



Модные образы британки / Фото с Instagram

Бретонка + белые брюки

Полосатый черно-белый лонгслив Лив Блэквелл стилизовала в паре с белыми брюками и модными замшевыми биркенштоками. Аутфит завершила соломенная сумка.



Модные образы британки / Фото с Instagram

Жакет + балетки

Чтобы создать классический аутфит, наденьте белую футболку с черным жакетом и соедините ее с кремовыми брюками, балетками и черной сумкой.



Модные образы британки / Фото с Instagram

Жакет + джинсы

Для создания кежуального британского образа наденьте топ, джинсы на высокой посадке, белоснежные кроссовки и серый жакет. В тон к нему подберите сумку в оттенке металлик, который сейчас очень популярен.



Модные образы британки / Фото с Instagram

Жилетка+кеды

Ни один летний образ этого сезона не обходится без жилетов. Сочетайте ее с черными брюками, кедами и красивой сумкой.



Модные образы британки / Фото с Instagram