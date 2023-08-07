Британки люблять почувати себе в одязі комфортно, пише 24 Канал. Вони обожнюють класичні речі та вдало поєднують їх з трендовими елементами гардероба.

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Вишукані британки для стриманого стилю обирають вбрання, яке входить в літню капсулу та не виходить з тенденцій. Таким чином вони отримують вдалий аутфіт, який за стилем може позмагатися з іконами моди – француженками.

Мешканка Лондона Лів Блеквелл дуже любить моду та постійно приміряє на собі нові аутфіти. Білявка вирішила поділитися цікавими образами зі своїми прихильниками, тож показала, що одягають влітку британки.

Спідниця максі + кардиган

Лондон любить часто дощити, тож жителям варто завжди думати про образ, в якому буде зручно не лише в сонячну погоду, але й дощ. До шовкової максі спідниці чорного кольор Лів додала короткий молочний кардиган і трендові вінтажні кросівки Adidas Samba.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Бретонка + білі штани

Смугастий чорно-білий лонгслів Лів Блеквелл стилізувала в парі з білими штанами та модними замшевими біркенштоками. Аутфіт довершила солом’яна сумка.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Жакет + балетки

Щоб створити класичний аутфіт, одягніть білу футболку з чорним жакетом та поєднайте її з кремовими штанами, балетками та чорною сумкою.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Жакет + джинси

Для створення кежуального британського образу одягніть топ, джинси на високій посадці, білосніжні кросівки та сірий жакет. В тон до нього підберіть сумку у відтінку металік, який зараз дуже популярний.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Жилетка + кеди

Жоден літній образ цього сезону не обходиться без жилеток. Поєднуйте її з чорними штанами, кедами та красивою сумкою.



Модні образи британки / Фото з Instagram