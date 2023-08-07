Кожна дівчина любить самовиражатися і ніякі модні правила не стоять цьому на заваді. Втім варто зазначити, що стилізацію певних речей варто все ж таки уникнути, аби повністю не зіпсувати образ.

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Мода – річ мінлива, і те, що було колись популярним, зараз вже є абсолютним антитрендом. Нам часто шкода викидати свої речі, однак це треба зробити, адже деякі речі, аксесуари чи взуття вже віджили свій зірковий час, а на їхню заміну прийшли не менш стильні речі, які здатні підкреслити ваш стиль.

Позбудьтеся від трьох пар взуття, яке вже давно неактуальне та може лише зробити ваш образ застарілим.

Балетки з шипами

Кажіть тверде «ні» балеткам з шипами, адже вони давно вийшли з моди. Краще зробіть ставку на балетки Мері Джейн або класичні балетки з бантиком у стилі Chanel.



Антитрендове взуття / Фото з Pinterest

Босоніжки на зав’язках

Босоніжки намагаються увірватися в тренди, втім поки що безнадійно. Тому відмовтеся від такого взуття, особливо з шовковими зав’язками, адже воно зараз не на піку популярності.



Антитрендове взуття / Фото з Pinterest

Босоніжки з тракторною підошвою

Такі босоніжки вже теж віджили своє. Їх краще не застосовувати до своїх образів, якщо не хочете отримати дивакуватий образ. Таке взуття лише здешевить всі ваші старання.



Антитрендове взуття / Фото з Pinterest