Названы главные антитренды лета: от какого наряда стоит отказаться

Если вы не хотите выглядеть старомодно, то вам стоит отказаться от одежды, которая может моментально испортить ваш общий вид.

Антитрендовые вещи сделают ваш образ дешевым, пишет 24 Канал. Мир моды непостоянен, и если раньше определенное платье было на пике популярности, то сейчас лучше от него отказаться.

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Формируя свои образы, помните, что основу вашего гардероба должна составлять база, от которой вы уже дальше будете отталкиваться. Далее вам следует добавить одну или две трендовые вещи, соответствующую обувь и сумку.

И если с трендовыми вещами ситуация очевидна, то об антитрендовых вещах следует помнить, чтобы не испортить им свой образ. Откажитесь от одежды из нашей подборки раз и навсегда, чтобы не выглядеть глупо.

Короткие джинсовые шорты

Шорты с необработанным краем и любые короткие модели давно не актуальны. Избавьтесь от этого наряда без угрызений совести, поскольку они уже давно потеряли популярность. Такие шорты лишь подчеркивают несовершенство и демонстрируют вашу неосведомленность в моде.



Антитрендовый наряд на лето 2023 / Фото с Pinterest

Лакированные туфли с круглым носком

Такая обувь также вышла из моды, впрочем, некоторые девушки еще держат именно эту модель в своем гардеробе. Чтобы не выглядеть с безвкусицей, лучше сделайте ставку на классические туфли-лодочки, которые держатся в моде уже более 10 лет.



Антитрендовый наряд на лето 2023 / Фото с Pinterest

Платье Маллет

Фасон платья с длинной сзади тканью и коротким передом тоже уже отжил свое. Такое платье выглядит старомодно и не подарит вам ничего, кроме десятков изумленных взглядов.



Антитрендовый наряд на лето 2023 / Фото с Pinterest