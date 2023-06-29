Антитрендові речі зроблять ваш образ дешевим, пише 24 Канал. Світ моди непостійний, і якщо раніше певне вбрання було на піку популярності, то зараз краще від нього відмовитися.

Читайте також Викиньте їх негайно: 3 речі, які давно вийшли з моди

Формуючи свої образи, пам’ятайте, що основу вашого гардероба має складати база, від якої ви вже далі будете відштовхуватися. Далі вам варто додати одну чи дві трендові речі, відповідне взуття та сумку.

І якщо з трендовими речима ситуація очевидна, то про антитрендові речі варто пам’ятати, аби не зіпсувати ним свій образ. Відмовтеся від одягу з нашої добірки раз і назавжди, щоб не виглядати безглуздо.

Короткі джинсові шорти

Шорти з необробленим краєм та будь-які короткі моделі вже давно не актуальні. Позбудьтеся цього вбрання без жодних докорів сумління, оскільки вони вже давно втратили популярність. Такі шорти лише підкреслюють недосконалості та демонструють вашу необізнаність в моді.



Антитрендове вбрання на літо 2023 / Фото з Pinterest

Лаковані туфлі з круглим носком

Таке взуття також вийшло з моду, втім деякі дівчата ще тримають саме цю модель у своєму гардеробі. Щоб не виглядати з несмаком, краще зробіть ставку на класичні туфлі-човники, які тримаються в моді вже понад 10 років.



Антитрендове вбрання на літо 2023 / Фото з Pinterest

Сукня маллет

Фасон сукні з довгою ззаді тканиною та коротким передом теж вже віджив своє. Таке плаття виглядає старомодно і не подарує вам нічого, оскрім десятків здивованих поглядів.



Антитрендове вбрання на літо 2023 / Фото з Pinterest