Летиция с семьей посетила центр украинских беженцев: ее дочь надела черно-белую вышиванку

Испанская королевская семья приехала в центр прибывших из Украины беженцев. Дочь Летиции и Филиппа VI принцесса Леонор надела традиционный наряд украинцев – вышиванку.

В начале марта королева Летиция показала всему миру поддержку с Украиной. Она надела красивую вышиванку . В субботу, 16 апреля, в вышитой вышивке появилась ее дочь – инфанта Испании, принцесса Астурийская, 16-летняя Леонор.

Читайте также Алина Байкова и Александра Зарицкая посвятили иву в Нью-Йорке: фото с площади Тараса Шевченко

Накануне вся королевская семья приехала в украинский центр беженцев в Посуэло-де-Аларкон, недалеко от Мадрида.

В рамках этого визита Летиция надела удлиненный жакет и белые брюки, король Филипп VI примерил серые брюки и светло-серый пиджак с белой рубашкой. Младшая дочь королевской супруги 14-летняя София надела обычную блузку, бежевую рубашку и синие джинсы, а вот старшая Леонор предстала перед камерами в черных брюках и белой вышитой рубашке, расшитой черной вышивкой.



Королевская семья приехала в центр беженцев / Фото с Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция осмотрели центр, которым руководит общественная организация Accem. Испанские СМИ отмечают, что принцесса Леонор очень тепло относилась к украинским детям, вынужденным бежать от войны. Она преподносила им знаки внимания и жесты поддержки.



Королевская семья приехала в центр беженцев / Фото с Getty Images