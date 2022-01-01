Леся Никитюк всегда роскошно смотрится на публике. Телеведущая любит стильно одеваться, поэтому часто примеряет интересные аутфиты.

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Знаменитость отправилась в горнолыжный комплекс "Плай". Там она встретила Новый год в роскошном образе. Звезда телевидения выбрала роскошный комплект, который подчеркнул ее стройную талию и длинные ноги.

Образ Леси Никитюк

На фоне большой новогодней елки Леся Никитюк позировала в блестящей мини-юбке с прозрачной вставкой. Изделие дополняли характерные для бренда Santa Brands блестки, которые эффектно переливаются.

Сверху Леся надела корсет, состоявший из велюрового топа и черной полупрозрачной ткани. Стоит такая вещь на сайте бренда почти 13 тысяч гривен.

Знаменитость дополнила образ серебристыми мюлями и блестящей сумкой от Prada. Такой минималистичный аксессуар идеально подошел под образ Леси Никитюк.

Звезда выпрямила волосы, надела колье из жемчужин и несколько браслетов. На ее лице сиял, как всегда, безупречный макияж.

С Новым 2022 годом! Пусть в новом году исполнятся все наши желания. Ставьте цели и уверенно идите к ним! Люблю вас,

– написала Никитюк в заметке.



Эффектный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма



Эффектный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма