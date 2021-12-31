Знаменитая девушка редко появляется в объективах папарацци. Чаще всего поклонники пары могут увидеть общие фото влюбленных в их инстаграм-сторисах или постах в личном профиле.

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На фоне яркой елки сын известных звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэм позировал вместе со своей невестой, лаконично подписав фотографию: "Моя девушка".

Образ Николы Пельтц

Модель надела элегантное черное платье-бюстье длины миди, которое удачно подчеркнуло ее стройную талию. Платье не украшено вырезами в зоне декольте или на ноге, поэтому выглядит довольно сдержанно и изысканно.

Никола надела черные туфли-лодочки на каблуке и интересный аксессуар, которым звезды довольно часто в этом сезоне дополняют свои аутфиты – длинные перчатки. Элегантный образ блондинка дополнила миниатюрной сумкой-багетом от Chanel. Ее образ завершили минималистичные золотистые украшения и нежный макияж. Бруклин Бекхэм надел черный костюм, белую рубашку и синий галстук.

Изысканный образ Николы Пельтц / Фото с инстаграм-сторис