Леся Никитюк показала безупречную верхнюю одежду на зиму: роскошные образы

Любимая телеведущая миллионов украинцев Леся Никитюк продемонстрировала в своем инстаграмм-профиле стильные образы. Звезда показала самую модную верхнюю одежду зимы.

Ведущая "Le Маршрутки" Леся Никитюк любит делиться со своими поклонниками не только кадрами из личной жизни, но и фотографиями в модном наряде.

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Так, знаменитость опубликовала в своем инстаграмме, за которым следят 4 миллиона пользователей.

Блондинка позировала в лифте в черной дубленке с белой овчиной и теплой черной водолазкой. Свой образ Леся дополнила золотистыми серьгами и перстнем.



Леся Никитюк в стильной дубленке / Фото с Instagram

На второй фотографии телеведущая встала в стильном сером свитере с воротником на молнии, принтованных брюках и короткой молочной шубке. К этому аутфиту знаменитость подобрала длинную сумку-багет кремового оттенка.

Леся Никитюк в стильной шубке / Фото с Instagram

Дубленки и шубы считаются самой популярной верхней одеждой на зиму. На территории инстаграмм-пространства модницы уже успели продемонстрировать лучшие образы с дубленками. Чаще девушки их рифмуют с лосинами и уггами, дополняя стильными носками. Также с дубленками стилизуют джинсы и кожаные брюки.



Дубленка – модная верхняя одежда на зиму / Фото с Instagram

Короткие шубы также в этом году актуальны. Мировые инфлюэнсеры любят носить их в паре с брюками и довершать сапогами на каблуке. Короткие шубы выглядят очень элегантно и стильно, особенно если не забывать об аксессуарах и украшениях.



Шуба – модная верхняя одежда на зиму / Фото с Instagram