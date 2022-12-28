Ведуча "Le Маршрутки" Леся Нікітюк любить ділитися зі своїми прихильниками не лише кадрами з особистого життя, але й світлинами в модному вбранні.

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Так, знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить 4 мільйони користувачів.

Білявка позувала у ліфті в чорній дублянці з білою овчиною та теплій чорній водолазці. Свій образ Леся доповнила золотистими сережками та перстнем.



Леся Нікітюк у стильній дублянці / Фото з Instagram

На другій світлині телеведуча постала у стильному сірому светрі з коміром на блискавці, принтованих штанах та молочній короткій шубці. До цього аутфіту знаменитість підібрала довгу сумку-багет кремового відтінку.

Леся Нікітюк у стильній шубці / Фото з Instagram

Дублянки та шуби вважаються найпопулярнішим верхнім одягом на зиму. На теренах інстаграм-простору модниці вже встигли продемонструвати найкращі образи з дублянками. Найчастіше дівчата їх римують з лосинами та уггами, доповнюючи стильними шкарпетками. Також з дублянками стилізують джинси та шкіряні штани.



Дублянка – модний верхній одяг на зиму / Фото з Instagram

Короткі шуби також в цьому році є актуальними. Світові інфлюенсери люблять носити їх в парі зі штанами та довершувати чоботами на підборах. Короткі шуби виглядають дуже елегантно та стильно, особливо, якщо не забувувати про аксесуари та прикраси.



Шуба – модний верхній одяг на зиму / Фото з Instagram