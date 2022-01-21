Леся Никитюк похвасталась лыжным костюмом за 32 тысячи гривен: зимнее фото

Блогерша Леся Никитюк отправилась на зимний отдых в Буковель. Телеведущая примерила на себе эффектный лыжный костюм в гусиную кавычку.

Кроме основной работы на телевидении, Леся Никитюк активно развивает свой блог в инстаграме. Сегодня знаменитость опубликовала радостній пост, в котором сообщила о 3,8 миллионах подписчиков.

Читайте также: Хейли Бибер показала идеальный образ для свидания: стильное фото

Звезда поделилась с фанатами радостным фото на фоне заснеженных елок в Яблонице, недалеко от Буковеля.

Телеведущая похвасталась своим роскошным горнолыжным костюмом от люксового бренда Goldbergh, специализирующегося на эксклюзивной коллекции спортивной одежды.

Леся выбрала стильное изделие в гусиную кавычку с капюшоном и каймой из натурального меха лисы. Стоит такой костюм на официальном сайте 32 тысяч гривен. Блондинка распустила волосы и надела горнолыжные очки.

Телеведущая, как всегда, сделала на лице макияж с акцентом на глазах, а губы накрасила розовой помадой.



Зимний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма



Зимний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма

Подписчики знаменитости не оставляют без внимания ни одну публикацию Леси, поэтому в очередной раз засыпали фото комплиментами.