Известная манекенщица и стильная модница Хейли Бибер любит поражать поклонников интересными образами. Звезда стритстайла рекламируя новые наряды, аксессуары и обувь от Jimmy Choo показала, как можно эффектно выглядеть в минималистичных вещах.

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Гардероб Хейли состоит из кожаных изделий, мешковатых джинсов, гиперболизированных блейзеров и топов, впрочем, блондинка также умеет выглядеть изысканно и элегантно.

В своем последнем посте в инстаграме Хейли опубликовала кадр в бежевом тотал луке. Модель примерила на себе короткое облегающее платье, которое удачно подчеркнуло стройную талию. Романтичности образу добавили сапоги с острым носком на каблуке.

Хейли дополнила бежевый ансамбль сумкой-косметичкой. Она распустила волосы и позировала перед камерой на черном зеркальном полу на фоне больших кустов алоэ. Минималистичный look модель не дополняла аксессуарами и сделала естественный макияж.

Монохромный аутфит, который примерила на себе современная икона стиля, идеально подойдет для свидания или какого-нибудь праздничного выхода.



Эффектный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели



Эффектный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели