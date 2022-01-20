Відома манекенниця та стильна модниця Гейлі Бібер любить вражати прихильників цікавими образами. Зірка стрітстайлу рекламуючи нове вбрання, аксесуари та взуття від Jimmy Choo показала, як можна ефектно виглядати в мінімалістичних речах.

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Гардероб Гейлі складається зі шкіряних виробів, мішкуватих джинсів, гіперболізованих блейзерів та топів, втім білявка також вміє виглядати вишукано та елегантно.

У своєму останньому дописі в інстаграмі Гейлі опублікувала кадр в бежевому тотал луці. Модель приміряла на собі коротке обтисле плаття, яке вдало підкреслює струнку талію. Романтичності образу додали чоботи з гострим носком на підборах.

Гейлі доповнила бежевий ансамбль сумкою-косметичкою. Вона розпустила волосся та позувала перед камерою на чорній дзеркальній підлозі на тлі великих кущів алое. Мінімалістичний look модель не доповнювала аксесуарами та зробила природний макіяж.

Монохромний аутфіт, який приміряла на собі сучасна ікона стилю, ідеально підійде для побачення чи якогось іншого святкового виходу.



Ефектний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі



Ефектний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі