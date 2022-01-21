Кроме основной работы на телевидении, Леся Никитюк активно развивает свой блог в инстаграме. Сегодня знаменитость опубликовала радостній пост, в котором сообщила о 3,8 миллионах подписчиков.
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Звезда поделилась с фанатами радостным фото на фоне заснеженных елок в Яблонице, недалеко от Буковеля.
Телеведущая похвасталась своим роскошным горнолыжным костюмом от люксового бренда Goldbergh, специализирующегося на эксклюзивной коллекции спортивной одежды.
Леся выбрала стильное изделие в гусиную кавычку с капюшоном и каймой из натурального меха лисы. Стоит такой костюм на официальном сайте 32 тысяч гривен. Блондинка распустила волосы и надела горнолыжные очки.
Телеведущая, как всегда, сделала на лице макияж с акцентом на глазах, а губы накрасила розовой помадой.
Зимний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма
Зимний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма
Подписчики знаменитости не оставляют без внимания ни одну публикацию Леси, поэтому в очередной раз засыпали фото комплиментами.
- "Очень хороший костюм";
- "Очень красивая, а улыбка какая";
- "Вы самая лучшая женщина на Буковине";
- "Роскошная";
- "Невероятная Леся в невероятном костюме".