В прозрачном платье с потертостями: Леся Никитюк поразила сеть выбором платья

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не боится смелых экспериментов, поэтому любит иногда примерять на себе интересные платья, которые поражают ее подписчиков. На этот раз она надела платье из прозрачного материала и с потертостями.

Леся любит моду и стильные наряды, обладает безупречным вкусом, поэтому стилизацией ее образов вдохновляются более 4 миллионов подписчиков, которые следят за ней.

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Аутфит Леси Никитюк

Длинноногая красавица примерила на себе золотистое платье в длине мини из серебристой нити в бежевом цвете. Платье имело глубокий разрез в зоне декольте и рваности на бедре, которые даже обнажали ягодицы.

Леся Никитюк сделала кадры на закате солнца в одном из киевских пентхаусов на крыше, подчеркнув свой загар. Передние пряди волос она зачесала сзади и создала естественный макияж.

Подписчики радостно отреагировали на новое фото любимицы и отметили, что телеведущая, как всегда, выглядит стильно и великолепно.

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