Леопардовый купальник и брюки в зебровом принте: Настя Каменских демонстрирует эффектный look

Украинская певица Настя Каменских, как и все звезды украинского шоу-бизнеса отправилась после праздников на отдых в солнечную страну. Там она примерила эффектный образ.

Несколько дней назад певица NK отправилась в Мексику. Знаменитость уже не в первый раз отдыхает в солнечной стране.

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Настя Каменских не упустила возможности показать на отдыхе в Тулуме эффектный леопардовый купальник, лиф которого позволяет похвастаться пышными формами. Трусы на завязках певица подтянула до бедер.

На низ певица надела бело-черные широкие брюки в зебровый принт. Исполнительница не побоялась соединить в одном аутфите два анималистических принта, поэтому ее look получился довольно эффектным.

Знаменитость распустила вьющиеся волосы и надела черную шляпу. Образ певица дополнила солнцезащитными очками.

Стильные кадры NK сделали на фоне голубого неба, зеленых пальм и побережья Карибского моря. Поклонники, как всегда, засыпали звезду в комментариях комплиментами.

"Непревзойденная";

"Настя, ты очень классная";

"Красавица";

"Невероятно выглядишь";

"Ты просто милашка".

Эффектный образ Насти Каменских / Фото с инстаграма певицы

Эффектный образ Насти Каменских / Фото с инстаграма певицы