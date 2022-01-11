Леопардовый купальник и брюки в зебровом принте: Настя Каменских демонстрирует эффектный look
Источник:инстаграм Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских, как и все звезды украинского шоу-бизнеса отправилась после праздников на отдых в солнечную страну. Там она примерила эффектный образ.
Несколько дней назад певица NK отправилась в Мексику. Знаменитость уже не в первый раз отдыхает в солнечной стране.
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Настя Каменских не упустила возможности показать на отдыхе в Тулуме эффектный леопардовый купальник, лиф которого позволяет похвастаться пышными формами. Трусы на завязках певица подтянула до бедер.
На низ певица надела бело-черные широкие брюки в зебровый принт. Исполнительница не побоялась соединить в одном аутфите два анималистических принта, поэтому ее look получился довольно эффектным.
Знаменитость распустила вьющиеся волосы и надела черную шляпу. Образ певица дополнила солнцезащитными очками.
Стильные кадры NK сделали на фоне голубого неба, зеленых пальм и побережья Карибского моря. Поклонники, как всегда, засыпали звезду в комментариях комплиментами.
- "Непревзойденная";
- "Настя, ты очень классная";
- "Красавица";
- "Невероятно выглядишь";
- "Ты просто милашка".
Эффектный образ Насти Каменских / Фото с инстаграма певицы
Эффектный образ Насти Каменских / Фото с инстаграма певицы