Пулинг – это техника, при которой одну пряжу окрашивают в два или больше цветов, которые повторяются по всей длине. В зависимости от того, сколько цветов используется, полученный узор может быть разным. Иногда такой фантазийный узор называют тай-даем для трикотажа.

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Украинский бренд Bevza на предыдущих неделях моды сделал ставку на трикотаж космической расцветки в своих вещах. Также такие элементы гардероба представили бренды Missoni, Eckhaus Latta, Jonathan Simkhai и Philosophy di Lorenzo Serafini.

Модельный ряд нарядов довольно разнообразен – от пуловеров до платьев разной длины.

Несмотря на то, что мода на этот микротренд "проснется" аж весной, вы можете сейчас тщательнее присматриваться к вещам в технике пулинг. Это могут быть жилетки, лосины, кардиганы или свитера.



Стильные вещи на весну в технике пулинг / Фото из Vogue



Стильные вещи на весну в технике пулинг / Фото из Vogue



Стильные вещи на весну в технике пулинг / Фото из Vogue



Стильные вещи на весну в технике пулинг / Фото из Vogue