Кілька днів тому співачка NK відправилася в Мексику. Знаменитість вже не вперше відпочиває в сонячній країні.

Зверніть увагу Пулінг – наймодніший трикотаж на весну: яскраві приклади вбрання

Настя Каменських не втратила можливості показати на відпочинку в Тулумі ефектний леопардовий купальник, ліф якого дозволяє похизуватися пишними формами. Труси на зав’язках співачка підтягнула аж до стегон.

На низ співачка одягнула біло-чорні широкі штани в зебровий принт. Виконавиця не побоялася поєднати в одному аутфіті два анімалістичні принти, тож її look вийшов досить ефектним.

Знаменитість розпустила кучеряве волосся та одягнула чорний капелюх. Образ співачка доповнила сонцезахисними окулярами.

Стильні кадри NK зробила на тлі голубого неба, зелених пальм та узбережжя Карибського моря. Прихильники, як завжди, засипали зірку в коментарях компліментами.

"Неперевершена";

"Настя, ти дуже класна";

"Красуня";

"Неймовірно виглядаєш";

"Ти просто мілашка".



Ефектний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму співачки



Ефектний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму співачки