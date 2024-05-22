Леони Ханне надела в Каннах платье от украинского бренда: роскошный образ

Немецкая блогерша Леони Ханне прилетела на Каннский кинофестиваль и уже успела удивить своим первым образом. Она примерила платье от украинского бренда Milla Nova.

Инфлюенсерка уже не впервые примеряет на себе наряды от украинских брендов. В ее гардеробе есть вещи от Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.

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Образ Леони Ханне в Каннах

Блондинка выбрала для себя роскошное белое платье на бретельках минималистичного кроя с наслоением ткани в области живота. Платье довершала безупречная накидка с многометровым шлейфом с массивными и объемными рукавами, которые со спины выглядят, как большой бант.

Леони Ханне надела свисающие серьги, цепочку с кулоном и уложила волосы в пучок, усовершенствовав образ красивым макияжем.

Ранее платье от украинского бренда Milla Nova инфлюенсерка с почти 5-миллионной аудиторией надевала на Венецианский кинофестиваль. Леони надела роскошное длинное платье-бюстье бежевого цвета, усеянное пайетками. Верх платья был украшен немалым вырезом, а низ платья дополнен небольшим шлейфом.



Леони Ханне в платье Milla Nova / Фото из инстаграма блогера

Стоит добавить, что Леони Ханне, которая является одной из самых влиятельных инфлюенсерок мира поддержала Украину с первых дней войны. Бабушка ее парня – коренная украинка, которая сейчас живет в Германии, поэтому Леони особенно переживает за наш народ. Находясь на Неделе моды в Милане в 2022 году, она демонстрировала образы в сине-желтых цветах в знак поддержки.