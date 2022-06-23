Леони Ханне надела на отдых платье от украинского бренда Jamemme: роскошный выход

Популярная немецкая инфлюэнсерша Леони Ханне с первых дней войны поддерживает Украину. Сейчас блондинка отдыхает в Италии, чтобы популяризировать украинских дизайнеров, одела платье от бренда Jamemme.

Любительница стритстайл-фотографов и одна из главных гостей в первых рядах на Неделях моды Леони Ханне отправилась на отдых в живописное Сорренто.

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Блондинка настолько понравилась платью из легкой ткани от украинского бренда Jamemme, что теперь постоянно берет с собой на отдых платье от украинской марки.

На этот раз Леони Ханне надела длинное платье лимонного оттенка с собранными объемными рукавами. На закате Солнца и на фоне Неаполитанского залива немецкая инфлюэнсерша сделала волшебные кадры.

Красавица надела на отдыхе роскошное изделие Oceana лимонного оттенка из Pre-Fall коллекции бренда J'Amemme. Стоит такое платье на сайте бренда в 28 тысяч гривен.

Блондинка предстала перед камерой в роскошном платье, которое дополнила босоножками на каблуке и серебристой сумкой от Chanel. В комментариях фешониста особо отметила, что надела красивое платье от невероятного украинского бренда Jamemme.

Это платье создано из плиссированной органзы, позволяющей сохранить уникальный объем и силуэт.



Леони Ханне в платье от украинского бренда / Фото из инстаграмма



Леони Ханне в платье от украинского бренда / Фото из инстаграмма

Леони Ханне в украинских брендах