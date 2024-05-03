Блогер-миллионерша Леони Ханне в корсете от украинского бренда: захватывающий образ

Немецкая инфлюенсерша Леони Ханне постоянно удивляет фанатов безупречными образами. Недавно она продемонстрировала интересный look, элемент наряда которого, как оказалось, от украинского бренда KULAKOVSKY.

Почти каждый день 35-летняя звезда стритстайла делится с подписчиками своими образами. Ее инстаграм, за которым следят почти 5 миллионов поклонников, переполнен модными образами, которые она примеряет для светских событий и прогулок.

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Инфлюенсерка имеет безупречный вкус, поэтому ее аутфиты оценивает не только аудитория, но и ведущие мировые представители fashion-индустрии. Недавно немка отправилась на прогулку в интересном весеннем аутфите.

Образ Леони Ханне

Модная блогерша не только сотрудничает с именитыми люксовыми брендами, но и охотно пополняет свой гардероб нарядами от талантливых дизайнеров из разных уголков мира.

На этот раз выбор красавицы упал на украинский бренд KULAKOVSKY. Леони Ханне уже не впервые выбирает для себя вещи от наших дизайнеров. В ее гардеробе есть немало платьев или топов от украинских брендов.

На прогулку Леони Ханне надела белый джинсовый корсет с пуговицами, который стоит на сайте бренда KULAKOVSKY 7 тысяч гривен. К верху она подобрала синие широкие джинсы от бренда Loewe, а на верх надела белый жакет с открытой спиной.

Образ знаменитости дополнили вишневые туфли на каблуке, сумка и очки такого же оттенка. Она зачесала волосы в пучок и добавила последние штрихи аутфита благодаря золотой броши Loewe.

Отметим, что Леони Ханне ранее демонстрировала на себе немало образов от украинских брендов. Одна из самых влиятельных и популярных fashion-инфлюенсерок в мире имеет в своем гардеробе наряды от бренда Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.