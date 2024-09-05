Леди Гага всегда поражала своим стилем – будь то в реальной жизни, на светских событиях или съемках издания. Исполнительница любит одеваться так, чтобы на нее обращали внимание. Это уже скорее ее внутреннее видение себя, в котором она себя комфортно чувствует.

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Артистка любит примерять на себе наряды гламурного дрескода Старого Голливуда, но и не забывает об авангардных нарядах, на которых она построила свою раннюю карьеру.

Сейчас Леди Гага особенно на слуху, поскольку снялась в фильме "Джокер: Безумие на двоих" исполнив роль Харли Квинн. Знаменитость сейчас находится с Хоакином Фениксом и Тоддом Филлипсом на Венецианском кинофестивале, а глянец Vogue тем временем пригласил ее к съемке нового издания.

Леди Гага для Vogue

Знаменитость позировала перед камерой фотографа в странном наряде созданном Джоном Гальяно, который состоял из плиссированной ткани и потертых капроновых колготок, которые певица надела поверх любимой обуви на каблуках.



Леди Гага для глянца Vogue / Фото из издания

Стилисты удачно поработали над ее прической, поэтому Гага позировала в начесанными хаотичными волосами и интересным макияжем, а ее образ состоял из длинной юбки и трендового свитера в принт аргайл, который этой осенью будет на пике популярности.



Леди Гага для глянца Vogue / Фото из издания

Певица также примерила на себе пальто известных сестер Олсен, которые основали бренд Row. На черно-белом кадре она позировала в белой футболке и платке, создав некий фешенебельный образ с выбеленными бровями.



Леди Гага для глянца Vogue / Фото из издания

Зная стиль Леди Гаги стилисты даже подобрали другое пальто, с добавлением различных брошей и вышивкой на рукаве от Dries Van Noten.



Леди Гага для глянца Vogue / Фото из издания

А еще звезда примерила черно-белый наряд от бренда Yohji Yamamoto с винтажной шляпой от бренда Andrew James.



Леди Гага для глянца Vogue / Фото из издания

Режиссер Тодд Филлипс был продюсером фильма "Рождение звезды". Тогда он впервые познакомился с Гагой и настолько увлекся ее актерской игрой, что уже тогда решил, что певица станет следующей героиней его будущего фильма. Собственно выход на большие экраны "Джокера" и побудило глянец пригласить звезду к съемке и представить ее в интересных аутфитах.