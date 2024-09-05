Леді Гага завжди вражала своїм стилем – чи то в реальному житті, на світських подіях чи зйомках видання. Виконавиця любить одягатися так, щоб на неї звертали увагу. Це вже швидше її внутрішнє бачення себе, в якому вона себе комфортно почуває.

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Артистка любить приміряти на собі вбрання гламурного дрескоду Старого Голлівуду, але й не забуває про авангардне вбрання, на якому вона побудувала свою ранню кар’єру.

Зараз Леді Гага особливо на слуху, оскільки знялася у фільмі "Джокер: Божевілля на двох" виконавши роль Гарлі Квін. Знаменитість зараз перебуває з Хоакіном Феніксом та Тоддом Філліпсом на Венеційському кінофестивалі, а глянець Vogue тим часом запросив її до зйомки нового видання.

Леді Гага для Vogue

Знаменитість позувала перед камерою фотографа у чудернацькому вбранні створеному Джоном Гальяно, яке складалося з плісированої тканини й подертих капронових колготок, які співачка одягнула поверх улюбленого взуття на підборах.



Леді Гага для глянцю Vogue / Фото з видання

Стилісти вдало попрацювали над її зачіскою, тож Гага позувала в начесаним хаотичним волоссям та цікавим макіяжем, а її образ складався з довгої спідниці та трендового светра в принт аргайл, який цієї осені буде на піку популярності.



Леді Гага для глянцю Vogue / Фото з видання

Співачка також приміряла на собі пальто відомих сестер Олсен, які заснували бренд Row. На чорно-білому кадрі вона позувала у білій футболці та хустині, створивши такий собі фешенебильний образ з вибіленими бровами.



Леді Гага для глянцю Vogue / Фото з видання

Знаючи стиль Леді Гаги стилісти навіть підібрали інше пальто, з додаванням різноманітних брошок та вишивкою на рукаві від Dries Van Noten.



Леді Гага для глянцю Vogue / Фото з видання

А ще зірка приміряла чорно-біле вбрання від бренду Yohji Yamamoto з вінтажним капелюхом від бренду Andrew James.



Леді Гага для глянцю Vogue / Фото з видання

Режисер Тодд Філліпс був продюсером фільму "Народження зірки". Тоді він вперше познайомився з Гагою і настільки захопився її акторською грою, що вже тоді вирішив, що співачка стане наступною героїнею його майбутнього фільму. Власне вихід на великі екрани "Джокера" й спонукало глянець запросити зірку до зйомки та представити її в найцікавіших аутфітах.