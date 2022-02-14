Команда Института Pantone представила главные цвета по итогам недели моды в Нью-Йорке. Модные эксперты выбрали палитру оттенков на основе коллекций для сезона осень – зима 2022/23, которые представят дизайнеры известных брендов. Модные показы начались 11 февраля и продлятся до 16 февраля.

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Институт цвета Pantone отмечает, что в этом году популярными станут оттенки "лавовый водопад", "самоанское солнце", "оранжевый тигр" и розово-фиолетовый. На такую палитру организацию вдохновили леса, анимация, видеоигры и даже такие ситуации, как задержки с поиском поставщиков.

"С одной стороны, мы хотим отдохнуть и расслабиться, однако, с другой стороны, мы определенно хотим чего-то, что заставит нас встать и начать действовать. По мере того, как мы продвигаемся вперед средой, наполненной противоречиями, эти цвета позволяют потребителям плавно двигаться диапазоном контрастных оттенков и выражать, кто они и что чувствуют в любой день", – отметила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

10 главных цветов года / Фото из инстаграма Wave Maker IG

10 главных цветов года / Фото из инстаграма Wave Maker IG

Также модные эксперты определили 5 базовых цветов. Эти классические, универсальные и внесезонные цвета составят основу нашего гардероба в ближайший год.

5 базовых цветов года / Фото из инстаграма Wave Maker IG