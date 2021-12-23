Lady in red: Алессандра Амбросио взбудоражила сеть изысканным платьем

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио удивила подписчиков новым фотоснимком. Знаменитость предстала перед камерой в изысканном красном платье.

40-летняя манекенщица, за инстаграм-страницей которой следит более 10 миллионов поклонников со всего мира, опубликовала очаровательные фото в роскошном образе.

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Высокий рост, безупречная фигура и красота обеспечили Алессандре любовь миллионов людей всего мира и большую востребованность в мире моды.

Модель стала ведущей реалити-шоу The Cut, поэтому радостно делится с фанатами фотографиями со съемок. Девушки, еще не выбравшие платье для празднования Нового года, могут вдохновиться образом звезды.

Мама двоих детей может похвастать идеальной фигурой. Модель регулярно посещает спортзал и питается исключительно здоровой едой, поэтому может продемонстрировать роскошные обжатые платья.

Алессандра надела вечернее платье с горловиной красного цвета от бренда Mônot. В платьях этой марки на открытие первого кинофестиваля в Катаре прибыли Тина Кунаки, Ирина Шейк и Кендис Сванепул.

Стилисты сделали модный высокий конский хвост, а визажисты создали эффектный аутфит благодаря макияжу Cat Eye. Образ знаменитости дополнили серьги-ромбы, драгоценные золотые песты и браслет Cartier.



Нежный образ Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма модели



Нежный образ Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма модели



Нежный образ Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма модели