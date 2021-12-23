40-річна манекенниця, за інстаграм-сторінкою якої стежить понад 10 мільйонів прихильників зі всього світу, опублікувала чарівні фото в розкішному образі.

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Високий зріст, бездоганна фігура та врода абезпечили Алессандрі любов мільйонів людей з цілого світу та велику затребуваність у світі моди.

Модель стала ведучою реаліті-шоу "The Cut", тому радо ділиться з фанатами світлинами зі зйомок. Дівчата, які ще не обрали сукню для святкування Нового року, можуть надихнутися образом зірки.

Мама двох дітей може похизувати ідеальною фігурою. Модель регулярно відвідує спортзал та харчується виключно здоровою їжею, тому може продемонструвати на собі розкішні обтислі сукні.

Алессандра одягнула вечірню сукню з горловиною червоного кольору від бренду Mônot. У платтях цієї марки на відкриття першого кінофестивалю у Катарі прибули Тіна Кунакі, Ірина Шейк та Кендіс Сванепул.

Стилісти зачесали моделі модний високий кінський хвіст, а візажисти створили ефектний аутфіт завдяки макіяжу Cat Eye. Образ знаменитості доповнили сережки-ромби, коштовні золоті пестні та браслет Cartier.



Ніжний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму моделі



Ніжний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму моделі



Ніжний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму моделі