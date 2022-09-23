Выбираем пальто на осень: 8 лучших украинских брендов

Пальто – неизменная вещь в осеннем гардеробе. И если куртки, бомберы или тренчи еще можно носить в сентябре, то для двух других осенних месяцев нужна более теплая верхняя одежда. От какого бренда приобрести качественное пальто – читайте дальше.

Пальта принадлежат к базовому гардеробу, поэтому они будут в моде вне любых трендов, пишет 24 канал. Осенью и весной эта вещь просто незаменима в нашем гардеробе.

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Эта верхняя одежда является достаточно универсальной и практичной. Пальто отлично стилизуется с классическими образами и сапогами на каблуке, а также сочетается с джинсами и кроссовками. Сейчас все чаще пальто даже одевают под спортивные костюмы и джогеры, довершая образ бейсболкой.

Если вам хочется совершить покупку, которая прослужит вам несколько лет и сможет подойти к любому наряду – выбирайте базовую классику в черном, сером или коричневом цвете. Белые пальто тоже выглядят эффектно, впрочем их следует одевать только в сухую погоду, для дождливых дней они не практичны.

В Украине есть большое количество брендов с качественными пальто на любой выбор – короткие, по колено, длина макси, клетка, гусиная лапка и даже насыщенных ярких цветов.

Украинская стилистка в своем блоге "Anna.le.nova" подобрала для читателей 8 лучших брендов с пальто. В магазинах представлены стильные и теплые пальто от талантливых дизайнов. Большой ассортимент позволит выбрать именно то, что вы ищете.

Monro Store

TBCOATSS

Valentir Store

PomoshkoJulia Official

Olenkamuzak Store

Coats Minodumonti

Vivalon Coat

The Coat