Пальта належать до базового гардероба, тож вони будуть в моді поза будь-якими трендами, пише 24 канал. Восени та навесні ця річ є просто незамінною в нашому гардеробі.

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Цей верхній одяг є досить універсальним і практичним. Пальто чудово стилізується з класичними образами та чоботами на підборах, а також поєднується з джинсами та кросівками. Зараз дедалі частіше пальта навіть одягають під спортивні костюми та джогери, довершуючи образ бейсболкою.

Якщо вам хочеться зробити покупку, яка прослужить вам кілька років та зможе підійди до будь-якого вбрання – обирайте базову класику в чорному, сірому чи коричневому кольорі. Білі пальта теж мають ефектний вигляд, втім їх варто одягати лише в суху погоду, для дощових днів вони не є практичними.

В Україні є велика кількість брендів з якісними пальтами на будь-який вибір – короткі, по коліна, довжина максі, клітинка, гусяча лапка та навіть насичених яскравих кольорів.

Українська стилістка у своєму блозі "Anna.le.nova" підібрала для читачів 8 найкращих брендів з пальтами. У магазинах представлені стильні та теплі пальта від талановитих дизайнеів. Великий асортимент дозволить вам обрати саме те, що ви шукаєте.

Monro Store

TBCOATSS

Valentir Store

PomoshkoJulia Official

Olenkamuzak Store

Coats Minodumonti

Vivalon Coat

The Coat