Украинская стилистка Яна Платонова опубликовала в своем инстаграмме несколько стильных аутфитов, из которых состоит основная осенняя базовая капсула.

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Ее подборка нарядов осенью почти полностью собрана из вещей, которые довольно легко можно найти в магазинах или просто в наших шкафах.

Стилистка обязательно советует обращать внимание на посадку, поскольку в главных капсульных вещах – это ключевой момент.

К основной осенней капсуле вещей Яна Платонова добавила:

Белую базовую футболку;

Серый джемпер без принтов;

Голубые джинсы;

Худы с капюшоном;

Голубую рубашку;

Черное теплое платье с горловиной;

Базовую черную мини-юбку.

Среди верхней одежды ведущее место в осенней капсуле занимает пальто. Выбирайте качественное кашемировое пальто черного, серого или коричневого цвета. Осенью среди обуви делайте ставку на массивные кроссовки и сапоги. Они могут быть на небольшом каблуке или же на плоской подошве.

Что касается верхней одежды, то присматривайтесь к бейсболке , а среди аксессуаров делайте ставку на минималистичную черную сумку на плечо.



Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram



Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram



Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram



Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram



Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram



Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram



Осенние образы на основе капсульного гардероба / Фото с Instagram



Вещи из капсульного гардероба / Фото с Instagram