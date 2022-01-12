Леся Никитюк любит похвастаться своей стройной фигурой и длинными ногами. Телеведущая красивая и достаточно уверенная в себе, поэтому всегда выглядит непревзойденно.

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Кроме этого, Леся любит шутить. Свою 4-миллионную аудиторию знаменитость развеселила тем, что приобрела брендовую вещь.

Никогда ничего себе не жалейте, кто-то поехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие же деньги купила себе колготки,

– пошутила Леся Никитюк.

Звезда телеэкранов сделала стильный кадр на кровати. Она надела черный лиф без бретелей и черные колготки из коллаборации собственного бренда SKIMS Ким Кардашян и бренда FENDI, за который отвечает креативный директор Ким Джонс.

Леся распустила белокурые волосы, сделала на лице эффектный макияж и дополнила образ золотыми часами.



Эффектный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма

На самом деле черные колготки в сети стоят примерно 6 тысяч гривен, впрочем, на разных сайтах цены могут колебаться в зависимости от размера. Колготки, выпущенные в коллаборации, во время презентации коллекции примерила на себе сама Ким Кардашян.



Ким Кардашян в колготках FENDI X SKIMS / Фото с инстаграма светской львицы