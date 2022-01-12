Леся Нікітюк любить похизуватися своєю стрункою фігурою та довгими ногами. Телеведуча красива та досить впевнена в собі, тож завжди виглядає неперевершено.

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Окрім цього, Леся любить жартувати. Свою майже 4-мільйонну аудиторію знаменитість розвеселила тим, що придбала брендову річ.

Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки,

– пожартувала Леся Нікітюк.

Зірка телеекранів зробила стильний кадр на ліжку. Вона одягнула чорний ліф без бретелей та чорні колготки з колаборації власного бренду Кім Кардашян SKIMS та бренду FENDI, за який відповідає креативний директор Кім Джонс.

Леся розпустила біляве волосся, зробила на обличчя ефектний макіяж та доповнила образ золотим годинником.



Ефектний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму

Насправді чорні колготки в мережі коштують приблизно 6 тисяч гривень, втім на різних сайтах ціни можуть коливатися в залежності від розміру. Колготки випущені в колаборації під час презентації колекції приміряла на собі сама Кім Кардашян.



Кім Кардашян у колготках FENDI X SKIMS / Фото з інстаграму світської левиці