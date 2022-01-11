Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі зараз помітно зникла з інстаграм-радарів. Зірка перебуває на останніх місяцях вагітності, тому вкрай рідко публікує модні образи.

Читайте також Леопардовий купальник та штани в зебровий принт: Настя Каменських демонструє ефектний look

Втім знаменитість не забуває про свою аудиторію та потішила підписників стильними образами, які вона зробила ще влітку в Лос-Анджелесі.

Фанати інфлюенсерки вже добре вивчили стиль британки. Розі обожнює класичне вбрання, строгий крій, базові кольори та практичне й універсальне поєднання.

Для своєї 14-мільйонній аудиторії модель підібрала три образи із жакетами. Знаменитість позувала у своєму просторому особняку у взутті, яке вона випустила в колаборації з італійським брендом Gia.

На першому кадрі Розі постала у довгій темно-коричневій сукні, яку доповнила жакетом ванільного відтінку. Завершили образ знаменитості світло-кавові обтислі чоботи на підборах.



Ефектні аутфіти Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Також модель поділилася світлиною у чорному подовженому жакеті, під який вона одягнула базовий топ. Такий мінімалістичний look ідеально підкреслив довгі ноги знаменитості.



Ефектні аутфіти Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Окрім цього, Розі приміряла улюблену сукню білого кольору довжини міді, яку поєднала з тим же блейзером ванільного відтінку. Її ніжний образ довершили бежеві короткі чоботи на масивній підошві.



Ефектні аутфіти Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки