Какие купальники инфлюэнсеры выбирают этим летом: интересные образы для вдохновения

Лето только недавно началось, а это значит, что нам следует подготовиться к пляжному сезону. Зарубежные знаменитости и инфлюэнсеры уже успели показать в своих инстаграмм-профилях модные купальники. Чтобы оставаться стильными, рекомендуем вам посмотреть, какие купальники выбирают этим летом трендсеттерки.

Модные инфлюэнсеры часто отправляются на отдых, пишет 24 канал. Под лучами солнца они задают не только пляжные уроки стиля, но и демонстрируют купальники.

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Изучив образы знаменитостей в купальных костюмах значительно легче сделать вывод о том, какие же купальники модны в этом сезоне. Вдохновляясь образами инстаграмм-звезд, можно выбрать интересные фасоны, принты и цвета.

Модницы выбирают для себя этим летом однотонные монокини купальники с интересными вырезами спереди, которые визуально выглядят как раздельный купальник.

Шведская модель Эльза Госк позирует перед камерой в розовом купальнике с детским цветочным узором.

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери этим летом делает ставку на голубой купальник в принт елка.

Инфлюэнсер Анна Страффорд-Тейлор выбирает однотонный черный купальник монокини с разрезами и купальник с акцентными белыми швами, который будет в этом сезоне очень популярным.

Скандинавка Эмили Ратажковски примеряет сплошной купальник от Michael Kors с цепным поясом на талии, который придает изделию особую изюминку.

Американка Кендалл Дженнер позирует на лежаке в раздельном салатовом купальнике на завязках.

Украинская инфлюэнсер Диана Милканова выбирает для себя черный монокини в минималистическом крое.

Бразильская модель Жизель Оливейра делает ставку на раздельный купальник в голубом цвете.