Купальник с шортами и юбкой – будущий хит лета: стильные образы подсмотрели у Эльзы Хоск

Ярая модница Эльза Хоск учит своих фанатов не только стильно одеваться зимой, но и демонстрирует модные тенденции для летнего сезона. Блондинка отправилась на отдых и показала актуальные купальники на лето 2022.

Модница давно уже не отдыхала в теплых краях, поэтому к своему путешествию подготовилась тщательно. Блондинка решила выделиться на фоне других звезд, которые также проводят свой отпуск на отдыхе.

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Эльза выбрала стильный купальник с юбкой-бандо от бренда Tropic Of C, который основала ее звездная подруга Кэндис Свейнпол. Шведка надела модель бледно-розового оттенка, состоящую из лифа на завязках, бикини и юбки. Такое эффектное и необычное изделие удачно подчеркнуло стройную талию модели.

Летний образ Эльза дополнила денимовой панамой молочного цвета от Jacquemus.



Особые купальники Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



Особые купальники Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели

Впоследствии манекенщица показала еще один стильный комплект – купальник с шортами, который выглядит одинаково эффектно, как и предыдущее изделие.

Модель примерила двухъярусное винтажное изделие, пошитое из желтого и оранжевого полиэстера. Купальник состоит из крошечного лифа без завязок и шорт. Выбранный комплект также произвел на поклонников положительный вау-эффект. Эльза дополнила образ солнцезащитными очками с белой оправой.



Особые купальники Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



Особые купальники Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели