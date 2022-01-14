За период карантина мы привыкли к удобной обуви. Кроссовки, мюли на низком ходу, удобные сандалии или ботинки на массивной подошве были нашей главной базой.

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В 2022 году в моду вновь возвращаются декоративные элементы и высокие каблуки. В новом сезоне в тренды войдут туфли с острым и квадратным носком, обувь на высокой платформе в стиле Prada и Versace, а также необычные мюли, которые станут хорошей альтернативой базовой обуви.

Топовые инстаграм-модницы и инфлюенсеры уже примеряли на себе стильные варианты. Скандинавская модница смело прогуливается по Копенгагену в ярко-красных туфлях Meduza, Леони Ханне уже подобрала себе несколько разноцветных мюлей, а Тиффани Хсу нашла эффектные туфли с бантом, которые дополняют минималистичные наряды.

Выбор обуви в 2022 году обеспечит модницам эффектные и интересные аутфиты. Дизайнеры черпали вдохновение в моделях 70-х годов, поэтому представили обувь с массивной платформой, большими каблуками, интересными материалами и отделкой.

Туфли на платформе



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Необычные мюли



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Обувь с овчиной



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Квадратный носок



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Банты



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Открытая пятка и острый носок



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров



Самая модная обувь 2022 года / Фото из инстаграма инфлюенсеров