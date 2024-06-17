Ксению Мишину сравнивают с Анджелиной Джоли: эффектный look и вид актрисы
Источник:Ксения Мишина
34-летняя актриса Ксения Мишина довольно сильно изменилась и благодаря спорту и питанию довела свою фигуру до идеала. Недавно знаменитость опубликовала стильные кадры в эффектном наряде, а поклонники звезды начали сравнивать ее с голливудской актрисой.
Ксения Мишина умеет стильно одеваться и подбирать для себя наряды в casual-стиле. В ее гардеробе есть универсальные вещи, которые она удачно сочетает между собой.
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Актриса является страстной поклонницей черного цвета, поэтому свой образ создала на основе темного верха и низа.
Образ Ксении Мишиной
Перед 1-миллионной аудиторией главная героиня реалити-шоу "Холостячка", которое несколько лет назад транслировалось на СТБ, предстала в красивом образе.
Ксения надела черную футболку оверсайз с удлиненными рукавами и массивными плечиками, которую подкатила и заправила в бюстгальтер так, чтобы образовать топ.
К футболке актриса надела черные брюки на высокой посадке, которые удачно подчеркнули ее фигуру и изящную талию. Длинные волосы знаменитость завязала в пучок и довершила look солнцезащитными очками.
Поклонники в сети засыпали Ксению комментариями и даже отметили, что она довольно схожа с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
- "Очень здесь похожи на Анджелину Джоли";
- "Украинская Анджелина Джоли";
- "Невероятная";
- "Шикарная";
- "Фигура топ".
Повторить образ, как у Ксении Мишиной, довольно просто. Для этого вам понадобится футболка и брюки любого цвета для создания монохромного образа. Важно только выбрать верх, который не будет вас сильно обжимать и брюки на высокой посадке, которые выгодно подчеркнут стройную талию.