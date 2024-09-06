За инстаграмом Ксении Мишиной следит 1 миллион поклонников, поэтому она в очередной раз порадовала аудиторию стильным и изысканным образом. Знаменитость часто посещает светские мероприятия в Киеве, поэтому знает как достичь максимально эффектного вида.

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Красивый вид Ксении Мишиной

На необычной локации Ксения Мишина сделала фотосессию в кожаном топе на длинный рукав, который удачно подчеркивал ее стройную талию. А вот к ним она подобрала голубые джинсы на низкой посадке, которые дополнила интересной деталью – белыми шортами-трусами.

Такое красивое дополнение к джинсам часто используют в своих образах модные украинские и мировые селебретис. Ксения распустила волосы и дополнила образ базовой сумкой на цепочке, а визажисты сделали ее любимый макияж в коричневых тонах.

Как можно по-другому стилизовать образ Мишиной

Любая модница может легко повторить образ Мишиной, однако если хотите создать что-то уникальное, то кожаный топ вполне идеально подойдет к брюкам палаццо или шелковой юбке длины миди.

А вот джинсы с такой интересной вшивкой можно совместить только с коротким нарядом, чтобы подчеркнуть их уникальность. К короткому топу можете добавить рубашку оверсайз или кожаную куртку в стильном винтажном стиле.